Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama Açıklaması

AA - Anıl Kuru - Güncel
 - Güncelleme:
Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama Açıklaması

Konya'da uyarıları dikkate almayan sürücünün kullandığı şüpheli aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulduğu, yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Konya'da uyarıları dikkate almayan sürücünün kullandığı şüpheli aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulduğu, yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "silahlı çatışma" şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Görüntülerin uygulama noktasından kaçan bir aracın takibi esnasında çekildiği kaydedilen açıklamada, "Polisin bir çok uyarısına rağmen uyarıları dikkate almayan şüpheli aracı durdurmak için araç lastiklerine ateş etmek sureti ile araç durdurulmuş, yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçta bulunan üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

AA / Anıl Kuru - Güncel

silahlı çatışma, Uyuşturucu, Tragger, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title