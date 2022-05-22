Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler

Konya'da uyarıları dikkate almayan sürücünün kullandığı şüpheli aracın lastiklerine ateş edilerek durdurulduğu, yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada "silahlı çatışma" şeklinde paylaşılan görüntülerle ilgili açıklama yaptı.

Görüntülerin uygulama noktasından kaçan bir aracın takibi esnasında çekildiği kaydedilen açıklamada, "Polisin bir çok uyarısına rağmen uyarıları dikkate almayan şüpheli aracı durdurmak için araç lastiklerine ateş etmek sureti ile araç durdurulmuş, yapılan aramada 560 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, araçta bulunan üç kişinin gözaltına alındığı belirtildi.