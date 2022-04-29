Konya'dan kısa kısa

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KOMEK kursiyerleri, Seydişehir'deki Şeyh Memiş Efendi Türbesi'nin sanduka örtüsünü yeniledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, KOMEK'in, el sanatları alanında da kendisini geliştiren kursiyerlerle şehre hizmet etmeye devam ettiği belirtildi.

Kursiyerlerin, sandukanın "Maraş İşi" örtüsünü eski usule en yakın şekilde toz ve neme dayanıklı özel ip ve kumaşlardan hazırladığı kaydedildi.

Meram Belediyesi'nden Ramazan Bayramı öncesi iyilik hareketi

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesi yalnız ve yaşlı vatandaşlara yardım ediyor.

Ekiplerin, bir taraftan evlerin temizliğini yaparken diğer taraftan küçük çaplı eksikliklerini gideriyor.

Konuya Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, uygulamanın sadece bayramlarda değil yılın belirli zamanlarında yapıldığını ifade ederek, "Amcalarımızı, teyzelerimizi unutmamaya ve ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Her bir büyüğümüzün bizlere Allah'ın emaneti olduğunun bilincindeyiz." diye konuştu.

AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Bayramı'nın tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını temennisinde bulunan Angı, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu bayramda dargınlıklara son vermeli, sevgi, muhabbet ve coşku iklimini hakim kılmalıyız. Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanını, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her anına yayabilmek ortak amacımız olmalıdır. İnşallah, bu mübarek günler, tüm insanlığın huzur ve güven içerisinde geleceğe umutla bakabilmesine vesile olur."