Konya'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri ramazan dolayısıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim, Sarayönü ve Kadınhanı'nda iftar ve teravih programlarına katılarak esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarayönü'nde vatandaşlarla buluşan Altay, "Belediye başkanımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlçede Organize Sanayi Bölgesi büyük bir hamle oluşturuyor. Millet bahçesi son aşamaya geldi. İnşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da gelip açılışını gerçekleştirir. Böylece Sarayönü'nün Konya ile entegrasyonu konusunda çok önemli bir iş yapılmış oldu." ifadelerini kullandı.

Ardından Kadınhanı'na geçen Altay, burada yaptığı konuşmada ise ziyaretlerdeki temel amaçlarının aynı sofra ve duyguyu paylaşmak olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Görevi aldığımız günden itibaren bayrağı daha yukarıya taşımak için bir gayret içerisindeyiz. Teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla yapacağımız işleri önce konuşuyoruz sonra da eksiksiz bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar Kadınhanımızda birçok eksik tamamlandı. Kadınhanlılar bugüne kadar bize çok yüksek destek verdi. Allah hepinizden razı olsun."

Altay, iftardan sonra Kadınhanı'ndaki üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Karatay

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.

Karatay ailesinin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay'a hep birlikte hizmet ediyoruz ve bu güzel ilçemize hizmet etmek de bizlere nasip oldu. Bunun için ne kadar şükretsek az. Ramazan ayı Konyamızda bir başka güzel yaşanıyor. Ramazan boyunca merkez ve merkeze uzak mahallelerimizde hemşehrilerimizle iftar sofralarında bir araya geldik. Bugün de birlikte mesai yaptığımız, yol yürüdüğümüz ve omuz omuza verip çalıştığımız kıymetli personellerimiz ile iftar yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Karatay'da çok güzel başarı hikayeleri yazıldı. Bu hizmetlerde çalışma arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin büyük emeği ve alın teri var. Özverilerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Selçuklu

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Kitap Okuma Yarışması" ile "Hayat Resim Defterine Sığar" yarışmalarının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki törende yaptıkları çalışmalarda çocukların önceliğinin büyük olduğunu belirtti.

Her yaş grubundan vatandaşların yarışmalara yoğun ilgi duyduğunu vurgulayan Pekyatırmacı, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmalar genel itibariyle çocuklarımızın güvenli yarınlarına dokunabilmek, müreffeh bir toplum inşasında gençlerimizin önünü açmaktır. Her ortamda çocuklarımız ve gençlerimizle buluşuyor ve görüyorum ki gelişen ve üreten Türkiye yolunda gözümüz hiçbir zaman arkada olmayacak, geleceğimiz emin ellerde, çocuklarımıza ve gençlerimize güvenimiz tam elhamdülillah. Sizlerin daha iyi imkanlarda ve ortamlarda kendinizi daha çok geliştirmeniz için var gücümüzle bizler çalışıyor, aynı gayreti sizlerden de bekliyoruz."

Törene, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Asuman Yazar, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Süleyman Savran, AK Parti Selçuklu İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile gençler katıldı.