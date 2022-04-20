Konya'dan kısa kısa

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyeleri ramazan dolayısıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir ve Ilgın'da iftar ve teravih programlarına katılarak esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Altay, 2008 yılında Kuzey Irak'ta şehit olan Selam Kemer'in babası Abdullah Kemer'i Ilgın'daki evinde ziyaret etti.

Ardından Akşehir'e geçen ve burada da esnafla bir araya gelen Altay, geçen yıl Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem'in de yakınlarını ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Akşehir Şehir Konağı'nda iftar programına katılan Altay, göreve başladıkları günden itibaren kendilerine üç temel hedef koyduklarını belirterek, "Bu birlik ve beraberlik bir bereket oluşturuyor. Konya'nın bütün ilçelerinde eksikler bir bir gideriliyor. İnşallah 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza en yüksek desteği veren il olmayı arzu ediyoruz." dedi.

İftardan sonra Ilgın'a dönen Altay, AK Cami'de kılınan teravih namazı sonrası Ilgınlılarla bir araya geldi.

Meram

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile Çarıklar Mahallesi'nde muhtar Adem Ceran'ın iftar sofrasında mahallelilerle bir araya geldi.

Kavuş ve Dolular, iftar sonrası gençlerle voleybol oynadı. Teravih namazının ardından vatandaşların talep ve beklentilerini dinleyen Kavuş, yapılacak yatırımlar hakkında da istişarelerde bulundu.

Karatay

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılca, çevredeki 14 mahalleden de katılımın olduğu programda 20 milyon liralık bütçeyle restorasyonunda ve çevre düzenleme çalışmalarında artık sona gelinen Obruk Hanı ile Kızören Obruğu'nu yakın bir zamanda Konya ve ülke turizminin hizmetine sunacaklarını belirtti.

Belediye olarak tüm mahallere hizmet etme gayretinde olduklarını vurgulayan Kılca, "Hizmetlerimizi gerçekleştirirken muhtarlarımızla istişare ediyoruz ve bu istişareler sonucunda mahallelerimize ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Merkeze uzak mahallelerimizde yol çalışmalarımız, sosyal tesis çalışmalarımız, kilitli parke çalışmalarımız gibi birçok projeyi hep birlikte yürütüyoruz. Karatay'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile Obruk, Katrancı, İpekler, Yavşankuyu, Sürüç, Köseali, Esentepe, Yenikent, Büyükburnak, Karadona ve Başgötüren mahalleleri ile yaylalarında ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Selçuklu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın farklı mahallelerde vatandaşla buluştuğu teravih buluşmaları sonrasında çocuklar için oluşturulan Hacivat-Karagöz gölge oyunu çocuklar ve mahallelilerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

Feritpaşa Mahallesi İmamoğlu Camii'nde vatandaşlarla teravih buluşmaları kapsamında bir araya gelen Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Feritpaşa Mahalle Muhtarı Yaşar Barışık da eşlik etti.

Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyemizin Sanat Akademimizin değerli ekibi burada Hacivat-Karagöz gösterisini kısa da olsa sunarak güzel ramazan akşamlarına bir renk katmış oldu. Çocuklarımızın bu sevinci bizleri oldukça memnun ediyor. Bu çocuklarımız için bir başlangıç olsun bundan sonra daha kapsamlı şekilde sizleri buluşturalım. Çocuklarımızla burada sohbet etme şansı da buldum, hepsi birbirinden değerli hepsinin gözleri parlıyor." ifadelerini kullandı.