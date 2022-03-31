Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altay'ın, Konya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Adnan Pirinç ile esnafın talep ve önerilerini dinlediği belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Altay, "Konya Modeli Belediyeciliğin" toplumun tüm kesimlerini kucakladığını kaydetti.

Altay, birlik ve beraberlik içinde şehrin yarınlarının daha güzel olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı'ndan 3 derece

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Aydın'ın Didim ilçesindeki Türkiye Şampiyonası 3. Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışları'nı takım halinde ve bireyselde üç dereceyle tamamladı.

Açıklamada, yaklaşık 400 sporcunun yarıştığı şampiyonada Büyükşehir Belediyespor'un Gençler Takımı'nın ikinci, Yıldız A Takımı'nın ise takım halinde üçüncü olduğu bildirildi.

Gençler Yol Yarışı'nda pedal çeviren Mustafa Tarakçı da üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Yabancı Misyon şeflerinden Tropikal Kelebek Bahçesine ziyaret

Konya'ya "5. İslami Dayanışma Oyunları Kültürel Tanıtım Etkinliği" programı kapsamında gelen Yabancı Misyon şefleri Konya Tropikal Kelebek Bahçesini ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında 45 ülkeden 82 Yabancı Misyon Temsilcisi ve aileleri düzenlenen tanıtım programında bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tropikal Kelebek Bahçesi'ne düzenlenen ziyarette heyete ev sahipliği yaptı.

Heyete Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nde sürdürülen faaliyetler ve kelebeklerin tropikal yaşam öyküleriyle ilgili bilgi verildi.