Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapım çalışmaları süren "Sanayi İtfaiye Merkezi"nin inşaatında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya Modeli Belediyecilik anlayışını yönetimin her kademesinde uyguladıklarını, amaçlarının insanların huzur içinde yaşadığı bir şehir inşa etmek olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Sanayilerimiz için büyük önem taşıyan 'Sanayi İtfaiye Merkezi'mizi şehrimize kazandırmak için çalışıyoruz. İnşaatı son aşamaya gelen yeni itfaiye merkezimiz, sanayi bölgelerinde çıkabilecek olası yangınlara en hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek yangınların büyümeden söndürülmesi için hizmet verecek."

Karatay'da "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor

Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Karatay Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle organize edilen "Aile-Eğitimci Buluşmaları" devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen buluşmaların bu haftaki konuğu Uzman Özge Selçuk Bozkurt oldu.

Bozkurt'un, "Çocuğu Hayata Hazırlamak" konu başlığıyla bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Bozkurt, mükemmel değil, her şeyden önce merhametli çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bozkurt, sevgiyi hissetmeyi ve hissettirmeyi bilen çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ebeveynlerin çocukları için yapabileceği en önemli şey belki de çocuklarının kendilerini tanımalarını sağlayarak, onların hedef belirleme, zaman yönetimi, takım oyunu, yaratıcılık gibi konularda gelişmelerini sağlamaktır. Bütün çocukların en temel gereksinimleri sevgi, dikkat ve özen gösterilmesidir."

Açıklamada, "Aile-Eğitimci Buluşmaları"nın son programının, Prof. Dr. Belma Tuğrul tarafından "Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn" başlığıyla gerçekleştirileceği bildirildi.