Konya'dan iki grup kavga etti: 2 yaralı

KONYA'da iki grup arasında çıkan kavgada Afganistan uyruklu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Alaeddin Tepesi'nde meydana geldi. Firdevs Qadiri (18) ve Sayed Obeydullah Hayati (22) ile tanımadıklarını iddia ettikleri 5 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Firdevs Qadiri ve Sayed Obeydullah Hayati bıçakla yaralandı. Yaralılar, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.