Konya'dan Hakkari'ye Meşe Palamudu Tohumlarıyla Cumhuriyet Bayramı Kutlaması
Konya'da bir ilkokul, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Hakkari'deki kardeş okuluna 102 meşe palamudu tohumu içeren kutlama kartları gönderdi. Öğrenciler, bu tohumları arkadaşlarına hediye ederek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Konya'da Ilgın Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu sınıf öğretmeni Rabiye Kılınçarslan ile öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde, Hakkari'deki kardeş okulları Yüksekova Hamit Kesici İlkokulu'ndaki öğrencileri tohum gönderdi. Cumhuriyet Bayramı'na özel kutlama kartları hazırlayan öğrenciler, kartlara 102 meşe palamudu tohumu bıraktı.
Rabiye Kılınçarslan, "Öğrencilerimle gönderdiğimiz Cumhuriyet kartları ellerine ulaşan çocuklar tohumları toprakla buluşturacak. Filizlenen meşe palamutlarının ilkbahar aylarında Hakkari TEMA ortaklığı ile ormanlara dikimi yapılacak. Meşe palamutları Cumhuriyet Bayramı'nda, çocukların elleriyle filizlenecek. Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun" dedi.
Haber- kamera: Muzaffer NAL/ÇAY,