Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'dan görevlendirilen heyet, depremden hasar gören kamu binalarını inceleyecek

Güncel Haberler

Konya'dan görevlendirilen heyet, depremden hasar gören kamu binalarını inceleyecek

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mühendislerinden oluşan 13 kişilik heyet, deprem bölgesinde görevlendirildi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı mühendislerinden oluşan 13 kişilik heyet, deprem bölgesinde görevlendirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN bilim heyetinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeyle Hatay, İskenderun ve Kahramanmaraş'ta depremden hasar gören kamu binalarının hasar tespit çalışmalarına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede bulunan heyetin bulgularını ilgili kurumlara rapor halinde sunacağı ifade edildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği İskenderun Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title