Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği - Haberler

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Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

AA - Taner Aydın - Güncel
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Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, " Ankara'da yeniden şiddetli yağış beklentisi üzerine Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunuyoruz. Allah afetten korusun. Ankara Konya Günlerinde bizi yoğun ilgiyle misafir eden Ankaralı vatandaşlarımıza da bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Taner Aydın - Güncel

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