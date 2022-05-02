Konya'daki yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler

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Konya'daki yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

AA - Yakup Çetin - Güncel
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Konya'daki yanan evin enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yangın nedeniyle göçen müstakil evde bir kişinin cesedine ulaşıldı.

İlçe merkezi Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın nedeniyle göçen evin enkazında Havva Yar Sırım (75) ile engelli oğlu Mehmet Ali Sırım'ı (35) arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin, güç koşullar altında yaptığı çalışmada, Mehmet Ali Sırım'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Anne Havva Yar Sırım'ı arama çalışmaları sürüyor.

AA / Yakup Çetin - Güncel

Hisarcık, Bozkır, Yangın, Konya, Güncel, Haberler

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