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Konya'daki yakılmış ceset olayının şüphelileri yakalandı

Konya'daki yakılmış ceset olayının şüphelileri yakalandı

Güncel Haberler

Konya'da 31 Mayıs'ta yol kenarında iki yanmış ceset bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da 31 Mayıs'ta yol kenarında iki yanmış ceset bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 31 Mayıs'ta meydana gelen olayda yol kenarında naylona sarılmış ve yanmış vaziyette bir erkek ile kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda cesetlerin Tuncay Gök (36) ile Nazan Şahin'e (44) ait olduğu belirlenmiş ve jandarma ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, olayın şüphelileri Ç.K. ve F.K. isimli şahısları Mamak'ta yakalayarak gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Ankara Konya Güncel Haberler

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