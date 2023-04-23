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Konya'daki trafik kazasında üç kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında üç kişi yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sevgi A. idaresindeki 07 FHD 45 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya çevre yolu Muradiye Kavşağında Yahya Y. yönetimindeki 42 AOF 367 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Muhammed Miraç Y, Emine Y, Gülsüm Y. yaralandı.

Yaralılar ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir Antalya Konya Güncel Haberler

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