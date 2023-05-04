Konya'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi toprağa verildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi defnedildi.

Hayatını kaybeden Ergün ile Hatice Ata, torunları Naciye ile Bekir Öğür ve İbrahim Baştürk'ün naaşları, yakınları tarafından teslim alındı.

Cenazelerden dördü Apak Mezarlığı'nda, Baştürk'ün cenazesi ise Reşadiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İbrahim Baştürk idaresindeki 42 BY 762 plakalı hafif ticari araç, dün, Fevzi Paşa Mahallesi Sekizli Yaylası yolunda karşı yönden gelen Ergün Ata yönetimindeki 42 JF 252 plakalı otomobille çarpışmış, kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.