Konya'daki trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir- Konya kara yolunun Ilgın yol ayrımında meydana geldi.

Mustafa Balıklı idaresindeki 34 ABB 190 plakalı otomobil, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir halinde iken, Ilgın yol ayrımında kavşağa çıkan Mesut Kağnıcı idaresindeki 32 AJ 947 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Mesut Kağnıcı, eşi Reyhan Kağnıcı ve çocuğu Emirhan Kağnıcı ile diğer otomobilde bulunan Beşir Mugan, Konya'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mustafa Balıklı'nın kullandığı araçta bulunan Beyşehir Belediye Meclisi Üyesi Harun Ağrız, AK Parti İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Kahraman Şenal ve Mehmet Erten de Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan yaralıların hayati bir tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.