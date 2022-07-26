Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle aynı istikamette giden traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

 - Güncelleme:

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle aynı istikamette giden traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya - Ankara kara yolu üzerinde ilçe çıkışında Mert Demirok (21) idaresindeki 42 ALG 083 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen Metin Çetin (23) yönetimindeki 59 DT 388 plakalı balya makinesi takılı traktör çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinden kamyonet sürücüsü Ayhan G.D. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Konya Kulu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title