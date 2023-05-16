Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazısında iki kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazısında iki kişi yaralandı.
Hüseyin Şişman idaresindeki 42 CCK 40 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü Şişman ile otomobilde bulunan Feride Şişman yaralandı.
Yaralılar, Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel