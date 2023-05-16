Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazısında iki kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazısında iki kişi yaralandı.

Hüseyin Şişman idaresindeki 42 CCK 40 plakalı otomobil, Akşehir-Yunak kara yolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Şişman ile otomobilde bulunan Feride Şişman yaralandı.

Yaralılar, Yunak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya Seçim Sonuçları
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2019
Konya Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

Akşehir Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title