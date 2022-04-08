Konya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seydişehir-Çatmakaya Mahallesi yolu Taşağıl mevkiinde, Celal G. idaresindeki 34 BFR 999 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Celal G. ile yanındaki Nazif D. ambulansla ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel