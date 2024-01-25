Üye Girişi
Haberler

Konya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bulunan kavşakta, Ali Tunç İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ozan Ferhat Şahin (21) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürüklenerek yaralanan motosiklet sürücüsü Şahin, yapılan ilk müdahalenin ardından Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında kask olduğu öğrenilen ve beyin kanaması geçiren yaralı daha sonra Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Tunç Konya Soruşturma Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
title