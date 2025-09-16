Haberler

Konya'daki Trafik Kazası Davasında Sürücü Tutukluluğu Devam Ediyor

Konya'da bir otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor. Sanık Bekir T., kazayı bilerek yapmadığını ve pişman olduğunu belirtti.

Konya'da kullandığı otomobilin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 5 kişinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması sürüyor.

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir T. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık, kaza günü hastanede randevusunun olduğunu, kazayı bilerek yapmadığını ve pişman olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti sanığın dinlenmesinin ardından Bekir T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bekir T.'nin kullandığı otomobil 19 Mart 2024'te Konya-Karaman kara yolunun 25. kilometresinde otobüs durağındakilere çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

