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Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Konya'daki trafik kazalarında 9 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Seydişehir ve Kadınhanı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ve Kadınhanı ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Seydişehir'de Savaş K. idaresindeki 10 SN 962 plaka kamyonet, Seyyid Harun Bulvarı'ında yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Ç. ile eşi Ayşe Ç'ye çarptı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadınhanı'nda 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Kadınhanı ilçesinde D300 kara yolunda Musa K. idaresindeki 42 ACA 738 plakalı otomobil ile Hasan P. yönetimindeki 07 AGL 198 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle Yeliz D, Hasan Fevzi D, Hüsne E, Hasan E. ile Aynüsa A. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Seydişehir Kadınhanı Konya Güncel Haberler

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