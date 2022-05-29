Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Konya'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Olayda İsmail Toplar (49) ve H.A. (17) tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan İsmail Toplar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

kavga Konya Güncel Haberler

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