Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı - Haberler

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Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını yıkarak girdiği ve yüklü miktarda altın çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedilen yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı.

Konya'da kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarını yıkarak girdiği ve yüklü miktarda altın çaldığı öne sürülen şüpheli, güvenlik kameralarınca kaydedilen yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanından 21 Mart'ta 3,5 kilo altın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 kilometrelik mesafedeki 90 iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek yaya olarak kaçan şüpheliyi tespit etti.

Kayıtları geçmişteki başka olayların görüntüleriyle karşılaştıran polis, zanlının eşkalini yürüyüş şeklinden belirledi. Polis, tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda hırsızlık zanlısı H.C.K. ve beraberindeki S.K. ile D.D.S'yi gözaltına aldı.

H.C.K, emniyetteki ilk ifadesinde altınları çaldığını ve beraber yaşadığı S.K'nin kuyumcuya giderek bir bölümünü bozdurduğunu itiraf etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan zanlının hırsızlığın ardından kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin duvardan kuyumcuya girmesi, bir süre sonra dolu çantayla çıkması ve yürüyerek uzaklaşması yer alıyor.

Olay

Selçuklu ilçesinde 21 Mart'ta Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına yandaki boş iş yerinin duvarı kırılarak girilmiş, yaklaşık 3,5 kilo altın çalınmıştı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin güvenlik kameralarına yakalanmamak ve dikkati çekmemek için bitişikteki camları boyadıkları, boş iş yerinin duvarını kırarak içeriye girdikleri öğrenilmişti.

Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

Kuyumcu soygununun zanlısı yürüyüş şeklinden tespit edilerek yakalandı

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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