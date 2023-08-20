Konya'daki kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tel örgü dükkanında 5 bin 150 paket kaçak sigara, 210 bin boş makaron ve 100 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir tel örgü dükkanında 5 bin 150 paket kaçak sigara, 210 bin boş makaron ve 100 kilogram tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Selçuklu ilçesi Mobilyacılar Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir tel örgü dükkanında sigara makineleriyle sigara üretildiği ve toptan satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

İş yerine düzenlenen operasyonda, tel örgü dükkanı olarak gösterilen iş yerinin bir sigara imalathanesine dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

Yapılan aramada, 5 bin 150 paket kaçak sigara, 2 sigara sarma makinesi, bir paket jelatinleme makinesi, 210 bin boş makaron ve 100 kilogram tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.