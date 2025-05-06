Konya'daki Doğal Gaz Patlamasında Yaralıların Tedavisi Tamamlandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan 10 kişinin tedavisi tamamlandı.

Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde dün 4 katlı binanın 3. katında meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan 12 kişiden 1'i dün, 10'u da bugün tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ağır yaralı olan bir kişinin tedavisi ise Konya Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Binada yapılan ilk incelemede, patlamanın yaşandığı 3. kattaki dairede doğal gaz borusunun kesik olduğu, patlamanın bu nedenle meydana geldiği tespit edilmişti.