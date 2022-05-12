Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis - Haberler

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Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis

Konya'da bayram alışverişi yapan baba ve 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa, baba Mevlüt Çakır'ı öldürmekten 25 yıl, çocuğu öldürmekten müebbet hapis cezası verildi.

KONYA (AA) - Konya'da bayram alışverişi yapan baba ve 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa, baba Mevlüt Çakır'ı öldürmekten 25 yıl, çocuğu öldürmekten müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Aygün, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Aygün, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Olay günü beni çok tahrik ettiler, maktullerle keşke hiç karşılaşmasaydım." ifadesini kullandı.

Maktul Mevlüt Çakır'ın eşi Keziban Çakır, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, takdiri indirimler uygulayarak sanığa, "Mevlüt Çakır'ı kasten öldürme" suçundan 25 yıl, 10 yaşındaki İzzet Çakır yönünden ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde, 28 Temmuz 2020'de bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba Mevlüt Çakır (35) ile oğlu İzzet Çakır (10) av tüfeğiyle vurulmuş, baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocuk ise hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Hasan Aygün, Bayram, Konya, Güncel, Haberler

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