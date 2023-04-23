'KONYA'DA ZÜMRÜT APARTMANI'NA BENZER YAPILAR VAR'

KONYA'da, 10 katlı ve 2000 öncesi yapıların incelenip, risk durumlarının tespit edilmesi için Büyükşehir Belediyesi ile 3 üniversite arasında protokol imzalandı. Buna göre; 10 katlı ve 2000 öncesi yapılar incelenecek, çok riskli binalar yıkılacak. Projede çalışan Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, 19 yıl çöken ve 92 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı faciasını hatırlatarak, "Bina düşey yükler altında göçtü. Dolayısıyla buna benzer binalarımız var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Teknik, Necmettin Erbakan ve Karatay üniversiteleri ile kentteki yapı stokunun ortaya konulması için protokol imzaladı. Buna göre; 10 katlı ve 2000 öncesi yapılar incelenecek, çok riskli binalar yıkılacak. Projede çalışan Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kamanlı, "Deprem riski diğer illere göre az olan Konya için böyle bir çalışmanın anlamı çok büyük. Yıllardır söylediğimiz şey, artık hayata geçiyor. Bu şehrin mevcut yapı stoku ortaya konacak. Bu protokol özellikle 10 katlı ve 2000 öncesi tüm binalar için imzalandı. Bu protokol ile mevcut yapı stoklarının 'çok riskli', 'az riskli', 'orta riskli' düzeyleri belirlenecek" Bunun sonucunda ya yıkım ya da güçlendirme gerçekleşecek" dedi.

Belediye marifeti ile sürecin gerçekleşeceğini anlatan Prof. Dr. Kamanlı, "Bu, şu anlama geliyor; yaşadığımız konutlar ile ilgili artık bir başvuru kaynağımız var. Bu, çok önemli. Konya'da özellikle Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi, Kerkük Caddesi ve Bosna Hersek Mahallesi'ndeki 2000 öncesi yapılar ile ilgili tespitlerimiz başlamış durumda" diye konuştu.

'BİZİM YAPI STOKUMUZ KÖTÜ'

Selçuklu ilçesinde 2 Şubat 2004'te 11 katlı Zümrüt Apartmanı'nın aniden çökmesi sonucu 92 kişinin enkazda hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Kamanlı, "İnsanlar, binalarında mezarı gibi oturmasın. 'Rahat, huzurlu, konforlu mekanlarda otursunlar' mantığı ile böyle bir proje var. Çünkü bizim yapı stokumuz kötü. Kimsenin yaşamadığı bir Zümrüt Apartmanı faciası yaşadık. Bina düşey yükler altında göçtü. Kerkük Caddesi'nde göçtü. Dolayısıyla buna benzer binalarımız var. Bunu bir felaket tellallığı olarak söylemiyorum. Kendi açımızdan da yaşadığımız yer, belki öyledir. Ama artık bir irade var ve diyor ki; senin yapına bakıp, tespit yapacağım" dedi. (DHA)