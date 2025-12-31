Konya'da Yüzyılın Konut Projesi'nin kuraları 15 Şubat'ta çekilecek

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin Konya etabı 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin müjdeleri olduğunu bildirdi.

Konya'daki kura çekimlerinin tarihinin belli olduğunu duyuran Özgökçen, şunları kaydetti:

"Bu güzel haberi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. 15 Şubat'ta tam 15 bin 200 konutumuzun kurası çekilecek. Noter huzurunda hak sahipleri belli olacak. Konya'mızın çalışkan, yiğit insanları yeni ve modern yuvalarına kavuşacak. Allah'ın izniyle tam 158 bin 761 başvuruyla büyük ilgi gören bu projemizde inşa edilecek yeni yuvalar huzur ve mutluluk getirecek. Hep birlikte heyecanla 15 Şubat'ı bekliyoruz. Şimdiden yeni evlerimiz Konyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."