Haberler

Konya'da Yüzyılın Konut Projesi'nin kuraları 15 Şubat'ta çekilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin Konya etabı 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimlerinin Konya etabı 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde yürütülen Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin müjdeleri olduğunu bildirdi.

Konya'daki kura çekimlerinin tarihinin belli olduğunu duyuran Özgökçen, şunları kaydetti:

"Bu güzel haberi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. 15 Şubat'ta tam 15 bin 200 konutumuzun kurası çekilecek. Noter huzurunda hak sahipleri belli olacak. Konya'mızın çalışkan, yiğit insanları yeni ve modern yuvalarına kavuşacak. Allah'ın izniyle tam 158 bin 761 başvuruyla büyük ilgi gören bu projemizde inşa edilecek yeni yuvalar huzur ve mutluluk getirecek. Hep birlikte heyecanla 15 Şubat'ı bekliyoruz. Şimdiden yeni evlerimiz Konyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor

Galatasaray'ın 22'lik yıldızı Amedspor'a gidiyor
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia