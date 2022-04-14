Konya'da yumrukladığı akrabasının ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

KONYA (AA) - Konya'da yumruk attığı akrabasının kaldırıma başını çarpıp hayatını kaybetmesine neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan A. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mütalaada, "Maktul Hüseyin Özcan'ın olay tarihinde sanığın babası S.A. ile sözlü tartışma yaşadığı, S.A'nın olayı oğlu Bedirhan'a anlattığı, aynı gün maktul ile sanığın konuşmak için buluştuğu, yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine sanığın maktule yumrukla vurduğu, maktulün yere düşerek kafasını çarptığı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır." tespitine yer verdi.

Sanığın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Karar öncesi son sözü sorulan Bedirhan A, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanığa, "haksız tahrik altında kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazar alanında 12 Haziran 2021'de Bedirhan A. (21), iddiaya göre babasına küfür eden akrabası Hüseyin Özcan (41) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine düşerek başını çarpan Özcan, kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetmişti.