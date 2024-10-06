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Konya'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Konya'da Yolun Karşısına Geçen Kadına Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti
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Konya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşlarındaki bir kadın, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kadının üzerinden kimlik çıkmazken, polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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