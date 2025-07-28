Konya'da Yolcu Taksisinin Çarptığı Genç, Otomobilin Altında Kaldı

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Konya'da yolun karşısına geçerken taksinin çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Muhammet Enes Bakır, karşıdan gelen bir otomobilin altında kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve Bakır hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken taksinin çarptığı Muhammet Enes Bakır (16), karşı şeritten gelen otomobilin altında kaldı. Bakır'ın ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Alpaslan Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Enes Bakır'a, F.C. yönetimindeki 42 TT 609 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulan Bakır, karşı şeritten gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 42 MB 0236 plakalı otomobilin altında kaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber-Kamrea: KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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