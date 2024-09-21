Üye Girişi
Haberler

Konya'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da Yol Kenarında Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olay yeri incelemesi sonrası cesedin kimliği belirlendi ve kesin ölüm sebebi için inceleme başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi'nde refüjde bulunan süs bitkilerinin altında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından yapılan kimlik tespitinde cesedin 44 yaşındaki Ayhan Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

Vücudunda herhangi darp ve yaralanma izine rastlanmayan Çelik'in cenazesi incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

İnceleme Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam konya Olay Kulu Suç

Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim

 İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Dev derbide ilk 11'ler belli oldu

 Polisten niçin kaçtıkları kısa sürede anlaşıldı! CHP Milletvekili Ediz Ün'ün otomobilinden neler çıktı neler

CHP'li milletvekilinin otomobilinden neler çıktı neler
Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu? Kör Nokta dizisi nerede çekiliyor? Kör Nokta dizisi konu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 145. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yusuf Demir neden yok, cezalı mı? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Yusuf Demir neden oynamıyor? Hakim Ziyech neden yok, cezalı mı? Derbi (GS-FB) maçında Hakim Ziyech neden oynamıyor? Hakim Ziyech derbide oynayacak mı? GS-FB derbi maçında Ziyech var mı? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Eylül TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Eylül GS-FB derbi maçı var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Bein Sports Canlı İzle! Galatasaray- Fenerbahçe derbisi canlı yayın! 21 Eylül derbi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });