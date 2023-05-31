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Konya'da Yol Kenarında Bıçaklanıp Yakılmış Kadın ve Erkek Cesedi Bulundu

Konya'da Yol Kenarında Bıçaklanıp Yakılmış Kadın ve Erkek Cesedi Bulundu

Güncel Haberler

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bıçaklanıp yakılmış bir kadın ve erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yol kenarında bıçaklanıp yakılmış bir kadın ve erkek cesedi bulundu.

Jandarma ekipleri, Konya- Ankara kara yolunun 125. kilometresindeki Acıkuyu Mahallesi yakınlarında, bir kadın ve bir erkeğin yakılmış cesedi olduğu yönünde ihbar aldı.

Olay yerine jandarma ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede yanmış haldeki cesetlerde bıçak izlerine rastlandığı öğrenildi.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen cesetler, otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Jandarma Ankara Konya Güncel Haberler

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