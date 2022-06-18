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Konya'da YKS heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Enver Furkan Çelebioğlu - Güncel
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Konya'da YKS heyecanı başladı Konya'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk oturumu başladı.

Konya'da YKS heyecanı başladı

KONYA - Konya'da Yüksek Öğretim Sınavı'nın ilk oturumu başladı. Sınavı dakikalarla kaçıran bazı adaylar ise kapıların kapanmasının ardından içeri alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 3 milyon 243 bin 425 adayın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesindeki merkezi sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi başladı. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okula girdi. Bazı adaylar ise sınava geç kaldı. Okul bahçesine koşarak giren bir aday okul kapasının kapanmasının ardından içeriye alınmadı.

Veliler de sınav heyecanına ortak oldu

Sınav heyecanını okul dışında çocuklarını bekleyen veliler de yaşadı. Velilerden Veysel Dağ, Ilgın ilçesinden geldiklerini söyleyerek, "İlk kızımız sınavı kazanmıştı, iş sahibi oldu. Şimdi ikinci de sıra inşallah. Oğlumuz içeride, bir senedir hazırlanıyordu. İnşallah başarılı olur. Herkesin çocuğu inşallah başarılı olur, belirli bir yere gelirler. Hayırlı, mübarek olsun herkese" dedi.

Ali Yenilmez ise çocuğunun sınava yoğun bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Bu sınava ikinci girişi. Hayırlısı inşallah, iyi bir puan alır, iyi yerlere girer" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Enver Furkan Çelebioğlu - Güncel

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