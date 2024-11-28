Konya'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 15 Litre Ele Geçirildi
Konya'nın Akşehir ilçesinde polis, yılbaşına hazırlanan merdiven altı sahte içki üreticilerine yönelik bir operasyon düzenledi. Yapılan baskında 15 litre sahte içki ele geçirilirken, bir zanlı gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 15 litre sahte içki ele geçirildi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yılbaşının yaklaşması nedeniyle merdiven altı sahte içki üreticilerine karşı denetimlerini sıklaştırdı.
Alınan istihbarı bilgi üzerine ekipler, Mahrukatçılar bölgesindeki bir iş yerine düzenlediği baskında, pet şişelere doldurulmuş halde 15 litre sahte yapım içki ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan A.Ç. isimli zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.