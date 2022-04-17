Konya'da yetimler ' Kardeşlik İftarı'nda buluştu

Konya'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla "Kardeşlik İftarı" düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Celalettin Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda, "Çocuklar gülerse dünya güler. Bunu canı gönülden söylüyoruz ve bütün çocuklarımızın hayalleri ve ümitleriyle dolu bir dünya için bizler de hep birlikte çaba gösteriyoruz." dedi.

Usta, mikrofonu aynı masada iftar yaptığı Özge ile Ruken isimli iki genç kıza verdi. İftar programında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Özge ve Ruken, "Buraya gelen çocukların hepsi özel ve farklı. Biz biraz daha sevgi ve ilgi istiyoruz. Bu akşam da bunu gördük. Herkese teşekkürler.* ifadelerini kulland.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, çocuklarla ve gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların yetim ve öksüz çocuklara özveriyle yaklaştıklarını vurguladı.

Programa, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, protokol üyelerinin eşleri ile Konya protokolünün diğer mensupları, merkez ilçe kaymakamları, il ve ilçe müdürleri, yetimler ile yakınları katıldı.