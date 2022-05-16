Konya'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor - Haberler

KONYA (AA) - Konya'da gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.00-02.00 saatleri arasında başta güney kesimleri olmak üzere Konya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.