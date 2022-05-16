Konya'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor - Haberler

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Konya'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Konya'da yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Konya'da gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı belirtildi.

KONYA (AA) - Konya'da gece saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.00-02.00 saatleri arasında başta güney kesimleri olmak üzere Konya çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Meteoroloji, Konya, Güncel, Haberler

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