Konya'da "Yerel Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Projesi" ile çiftçilere tohum dağıtıldı

KONYA (AA) - Konya'daki çiftçilere, Yerel Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi ile verimli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Yudum ve Tohum Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, projeyle Konya ve Trakya bölgesinde çiftçilere yapılacak tohum desteğiyle 2022'de 40 çiftçiye, 1200 dekarlık alan için tohum desteği sağlanacağı belirtildi.

Geçen yıl Trakya'da yapılan ilk deneme ekiminden sonra projenin, bu yıl Konya'da devam ettirileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Proje kapsamında geçen yıl Trakya bölgesinde beşi tescilli, beşi tescillenme adayı toplam on çeşit yerel tohum ekilerek hasat yapıldı. Bu yıl Konya'da Yenikent, Göçü, Ovakavağı, Yarma ve Karakaya köylerinde üç tescilsiz ve iki tescilli olmak üzere toplam beş çeşit yerel tohum ekimi yapılacak. İlk olarak beş köyde yaşayan çiftçilerden bir çiftçi ağı oluşturuldu. Çiftçi ağına dahil olan kadın, genç ve ihtiyaç sahibi çiftçilere öncelik sağlanarak tohum desteği verildi. Çiftçilere proje süresince yüz yüze eğitim ve teknik uygulama desteği de sağlanacak. Bu yıl ağustos ayında yapılacak hasat sonrasında deneme yapılan çeşitlere verimlilik analizi uygulanacak. Verimliliği kanıtlanan yerel tohumlar tescillenerek yerli üretimimize kazandırılmış olacak."