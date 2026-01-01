Konya'da yeni yılın ilk bebeği 'Alparslan', saat 00.02'de dünyaya geldi
Konya'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya gelirken, aileye 'Alparslan' ismi verildi. Bebeğin ilk ziyaretçisi Konya Valisi İbrahim Akın oldu.
KONYA'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.02'de dünyaya geldi. Bebeğe, 'Alparslan' ismi verildi.
Konya'da Cemile (33) ve Hasan Özkara çiftinin bebekleri saat 00.02'de Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde normal doğumla dünyaya geldi. Ailenin 'Alparslan' adını verdiği bebek 3 kilo 100 gram ağırlığında doğdu. Bebeğin ilk ziyaretçisi, Konya Valisi İbrahim Akın anneyi Cemile ve baba Hasan Özkara'yı kutladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel