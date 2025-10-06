Haberler

Konya'da Yeni Evlenecek Çiftlere Çeyiz Yardımı Projesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 'Yuvalar Kuruyoruz' projesi ile yeni evlenecek çiftlere çeyiz setleri ve evlilik desteği sunulacak. Müftü Ali Öge, projeyle aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlanacağını belirtti.

Konya'da "Yuvalar Kuruyoruz" projesiyle yeni evlenecek çiftlere çeyiz yardımı yapılacak.

İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Müftülük il binasında düzenlenen basın toplantısında, projenin Konya etabının onuncusunu hayata geçireceklerini söyledi.

Her kurulan yuvanın, her bir ailenin, değerlerin yaşatıldığı bir meşale, geleceğe umutla bakan bir ocak olacak olacağını belirten Öge, şunları kaydetti:

"Aile yılı vesilesiyle bu projeyi gerçekleştirmek sadece maddi bir destek sunmak değil, aynı zamanda aile kurumuna güçlendirmek, gençlerimizin yanında olduğumuzu hissettirmek anlamına gelmektedir. Projemize ekim ayı sonunda hayata geçirerek Konyalı ihtiyaç sahibi nişanlı çiftlerimizin nikahları kıyılacak, kendilerine çeyiz setleri ve evlilik desteği takdim edilecektir."

Öge, yeni bir projeyi daha hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Gönüllü Kayınpederlik Projesi diye isimlendirdiğimiz, anne ve babası olmayan nişanlı çiftlerimize, hayırseverlerimizin desteğiyle, çeşitli ihtiyaçları karşılanarak yuvalarını kurmaları için destek olunmaktadır. Bu anlamlı proje sayesinde gençler yalnız bırakılmayacak. Gençler, maddi ve manevi olarak yanlarında olacak gönüllü büyükler sayesinde, yeni hayatlarına umutla başlamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir de hayırseverlerin destekleriyle çiftlerin mutlu olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
Neye uğradığını şaşırdı! Domenico Tedesco'ya soğuk duş

Maç sonuna damga vuran görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.