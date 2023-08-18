Konya'da Yeni Aldığı Motosikletle Kaza Yapan 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde yeni aldığı motosikletiyle kaza yapan 16 yaşındaki sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Değirmenözü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.O.'nın (16) kullandığı yeni aldığı plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü H.K.O. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA