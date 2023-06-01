Konya'da Yayaların Karıştığı Trafik Kazaları KGYS Kameralarınca Görüntülendi

Konya'da yayaların karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğünce, yayalar tarafından yapılan kural ihlalleri sonucu, kentin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı.

Konya'da yayaların karıştığı bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, yayalar tarafından yapılan kural ihlalleri sonucu, kentin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülerde, Selçuklu ilçesi Çevreyolu Caddesi'nde yaklaşık 100 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kişiye otomobilin çarpması, Meram ilçesi Abdülreşit Caddesi'nde ise kırmızı ışık ihlali yapan yayaya kamyonun çarpması yer alıyor.

Kameralar tarafından, yayaların kontrolsüz şekilde kara yoluna çıkması ile trafik ışık ve ikazlarına uymamasından kaynaklanan kazalar da kayda alındı.

Paylaşımda, "Her trafik kuralının bir hayat kadar değerli olduğu unutulmamalıdır." ifadesine yer verildi.