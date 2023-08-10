Konya'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinin çıkışında meydana geldi. Yaralı H.M. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.