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Konya'da Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

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Konya'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinin çıkışında meydana geldi. Yaralı H.M. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinin çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 33 AOE 736 plakalı otomobil alt geçitten çıktığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen H.M.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.M. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi Karapınar Konya Güncel Haberler

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