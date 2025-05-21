Konya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı 49 yaşındaki yaya, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
E.T'nin kullandığı 34 SK 0101 plakalı cip, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (49) çarptı.?
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü E.T polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel