Konya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı 49 yaşındaki yaya, kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde cipin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

E.T'nin kullandığı 34 SK 0101 plakalı cip, Doğanbey Mahallesi yol ayrımındaki kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya (49) çarptı.?

İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yayanın yaşamını yitirdiğini belirledi. Mustafa A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü E.T polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir

Bir rekoru daha kırabilir! Hem de bu kez Alex de Souza'nın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu

Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a suç duyurusu
Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı

Türk bayrağını yakmaya çalıştı, kadının tepkisini görünce kaçtı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan

Ali Koç'a bir darbe de eski dostundan! Bakın ne yaptı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Eleme sonrası eşyaları ateşe verdi
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı

Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.