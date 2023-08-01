Konya'da yaşanan depremde olumsuz bir durum yok

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremin merkez üssü olan Çandır Mahallesi'nde herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını belirtti. AFAD ve diğer kurumlar saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise deprem anında yaşanan panik hali görülüyor.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtti. Altay, "Depremin merkez üssü Selçuklu ilçesi Çandır Mahallemizin muhtarı ile irtibat sağladık. Çok şükür olumsuz bir durum yok. İlçelerimizde ekiplerimiz teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.

Deprem sırasında yaşanan panik anları da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde depremi hissedenlerin iş yerinden panik halinde kaçıştıkları görüldü. Yaşanan endişenin ardından kentte hayat normale dönmeye başladı.