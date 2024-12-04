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Konya'da Yasaklı Kanatlı Hayvan İlaçları Satışına Operasyon

Konya'da Yasaklı Kanatlı Hayvan İlaçları Satışına Operasyon
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Konya'da, ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden satan bir kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 825 bin yasaklı ilaç ele geçirildi.

Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı depoda, kanatlı hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesinde bulunan depoya düzenlediği baskında, ABD menşeili ve ülkeye sokulması yasak olduğu öğrenilen 825 bin ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.U'nun (43), temin ettiği ilaçları, oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerinden sattığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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