Konya'da Yasa Dışı Silah Ticaretine Operasyon

KONYA'da polis ekiplerinin yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 506 av tüfeği ve 40 tabanca ile silah parçaları ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; durdurulan bir otomobilde yurt dışına gönderilmek üzere paketlendiği değerlendirilen 505 yarı otomatik av tüfeği, 1 pompalı av tüfeği, 505 alev gizleyen, 505 gez, 620 kurma kolu, 290 dipçik bağlantı vidası ve 505 dipçik ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca ekipler, yürütülen bir diğer çalışmada; Konya merkezde bir otomobilde yaptığı aramada 40 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.