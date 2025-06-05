Konya'da Yasa Dışı Silah Parçası Üretimi Operasyonu: 1 Gözaltı
Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen operasyonda bir fabrikada yasa dışı silah parçası üretildiği tespit edildi. 8 bin 26 silah parçası ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Karatay ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubesi ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir fabrikaya operasyon düzenlendi.
Yasa dışı silah parçası üretimi yapıldığı tespit edilen fabrikada yapılan aramalarda, 8 bin 26 silah parçası ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel