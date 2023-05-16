Konya'da yaralı kurt tedavi altına alındı

Konya'nın Yunak ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi altına alındı.

Konya'nın Yunak ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan kurt, Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince tedavi altına alındı.

Yunak-Akşehir kara yolunun 10. kilometresinde yaralı kurdu gören sürücüler, Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yol kenarında bulunan yaralı kurda ilk müdahaleyi yaptı.

Veteriner hekim tarafından yapılan ilk kontrollerde kurdun, ön ayaklarında ve kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Akşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından teslim alınan yaralı kurdun Konya'da veteriner kontrolünde tedavi edildikten sonra doğaya salınacağı bildirildi.