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Konya'da yapılan denetimlerde 9 iş yeri mühürlendi

5 Aralık 2023 11:08 Son Güncelleme: 11:09 Abone Ol

Konya Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamaları kapsamında eğlence mekanlarını denetledi. Denetimlerde ruhsatsız iş yerleri mühürlendi ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca tütün mamulü tüketimine izin veren iş yerlerine işlem uygulandı ve kimlik bulundurmamaktan cezai işlem yapıldı.