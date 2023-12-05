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Konya'da yapılan denetimlerde 9 iş yeri mühürlendi

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Konya Emniyet Müdürlüğü, huzur uygulamaları kapsamında eğlence mekanlarını denetledi. Denetimlerde ruhsatsız iş yerleri mühürlendi ve adli işlem başlatıldı. Ayrıca tütün mamulü tüketimine izin veren iş yerlerine işlem uygulandı ve kimlik bulundurmamaktan cezai işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, 62 ekip ve 320 personelle huzur uygulamaları kapsamında kentin çeşitli yerlerinde bulunan eğlence mekanlarını denetledi.

Yapılan denetimlerde ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 iş yeri mühürlendi. Ekipler, 4 iş yeri sorumlusuna mühür bozma suçundan adli işlem başlattı.

Denetimlerde 11 iş yerine tütün mamulü tüketilmesine izin vermekten işlem uygulandı. 81 kişiye kimlik bulundurmamaktan cezai işlem uygulandı, aranması olan 5 kişi yakalandı.

Ele geçirilen 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 165 tabanca fişeği, 77 av tüfeği fişeği ve 5 kuru sıkı tabanca fişeğine el konuldu.

TAPDK Belgesi olmadan alkol sunumu yapan 1 iş yerindeki 728 şişe alkollü içkiye el konuldu.

Bir iş yerinde bulunan 2 kişiye de kumar oynamaktan 8 bin 100 lira idari para cezası uygulandı, 1 kişi hakkında kumar oynatmaktan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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